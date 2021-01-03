Altına hücum

03 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Yemen, Suudi Arabistan, Pakistan, Hindistan, İran ve diğer Körfez emirlikleri arasında 1800’lerde başlayan altın ticareti günümüzde Dubai’nin en önemli gelir kaynağı. Zaman içinde gelenekler değişse de altın biriktirme, kullanma ve hediye etme alışkanlığı devam ediyor. Altın, sadece takı ya da yatırım aracı olarak kullanılmıyor, gösteriş ve lüksün derecesini, çoğu zaman da saygınlığın seviyesini belirliyor.

Dev ticaret

Deira’nın dar sokakları arasına sıkışan altın çarşısının hemen yanında tarihi baharat, parfüm ve tekstil çarşıları da var. Dışardan bakıldığında hepsi birbirine benziyor. Ahşap çatılı, yarı açık Altın Çarşısı’nda yaklaşık 500 dükkân bulunuyor ve burada sadece altın ya da değerli taşlar satılıyor. 3 bin 600 dükkânlı Kapalıçarşı’nın boyutlarından oldukça küçük olan çarşının ticaret hacmi bir hayli büyük.

Kuyumcuların koleksiyonları bizdekilerden farklı. Müşteriler dünyanın dört bir yanından geliyor ama Hintli, Çinli ve Pakistanlı turistlerin sayısına diğerleri ulaşamıyor. Başka bir ülkede müzeye konup sergilenebilecek mücevherler çarşının vitrinlerinde alıcı bekliyor. Yüzük, bilezik, kolye gibi sıradan takıların yanında altın yelekler, dize kadar uzanan gerdanlıklar, el bileğinden omuza varan kolluklar göze çarpıyor. Ortaçağ şövalyelerinin zırhlarını andıran altın giysiler vitrinleri süslüyor.

3 milyon dolarlık yüzük!

Zenginliğin simgesi olan mücevherler, para harcama sınırı olmayanlara hitap ediyor. Dünyanın en büyük altın yüzüğü bu çarşıda. 21 karatlık 64 kilo ağırlığındaki yüzüğü parmağa takmak mümkün değil ama sergileyip tanıdıklarınıza hava atabilir, itibarınızı göklere çıkarabilirsiniz. Tabii 3 milyon dolarlık faturayı ödeyebilirseniz.

20-30 metrekarelik dükkânlarda pazarlıklar gün boyu hız kesmeden devam ediyor. Elden ele dolaşan hesap makineleri satışın birazdan gerçekleşeceğine işaret ediyor, bir yandan da yapılan pazarlıklar canlı yayınla telefonun diğer ucundaki aile bireylerine aktarılıyor.

Her ülkede olduğu gibi buradaki altın fiyatları da ağırlık, karat ve işçiliğe göre belirleniyor. Ağırlık ve karatın değerini hükümet belirlediği için fiyatı sabit ama işçilik konusunda dilediğiniz kadar pazarlık yapabilirsiniz.

Altın Çarşısı, pandemi öncesine kadar Dubai’ye gelen turistlerin uğramadan dönmediği bir yerdi. Hatta Dubai’de yaşayıp altın çarşısında alışveriş yapmayanlara iyi gözle bakılmazdı. Artık burada yaşayanların dışında çarşıya uğrayan yok çünkü Dubai’ye eskisi kadar çok turist gelmiyor. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasından sonra Hindistan ve Pakistan’dan sadece altın almak için uğrayanlar olsa da bir zamanlar göz kamaştıran çarşı eski ihtişamından çok uzakta.

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