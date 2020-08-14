Altında iki ay sonra sürpriz bekleniyor

14 Ağustos 2020 Cuma, 09:42

Küresel piyasalar, ABD'de dün yaşanan düşüşün ardından bugün ABD vadeliler primli olarak güne başladı. Asya borsaları Çin'in zayıf ekonomik verileri ve ABD mali yardım paketinde gecikmeye yönelik endişelerle bazı yatırımcıların risk almaktan vazgeçmesinin ardından sabah gerilemesine karşın kayıplarını sildi ve yüzde 0,50'ler düzeyinde artıya geçti. Japonya Borsası yatay hareket ederken Güney Kore'de Mart ayından bu yana en yüksek COVID-19 vakası bildirilmesiyle KOSPI Endeksi yüzde 2'ye yaklaşan kayıplar yaşıyor.

Analistler, yaşanan yukarı harekete karşın piyasanın Demokratlar ile Beyaz Saray'ın yeni koronavirüs yardım paketi üzerinde anlaşma sağlama yönünde ilerleme gösterememeleri nedeniyle temkinli hareket ettiğini de vurguluyorlar.

Yurt içinde ise bugün yoğun bir veri gündemi söz konusu. Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve cari denge verileri ile TCMB Beklenti Anketi'nin sonuçları açıklanacak. Veriler öncesinde döviz piyasalarında yatay hareket gözlemleniyor. Dolar/TL 7,34 düzeyinde değerlenirken euro/TL ise 8,68 düzeylerinde işlemler gerçekleştiriliyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAZİRAN'DAN SONRA BİR İLK YAŞANABİLİR

Altın fiyatları, ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişin yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirmesine neden olmasıyla Haziran başından bu yana ilk haftalık düşüşü kaydetmeyehazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bu sabah saatlerinde yüzde 0.1 düşüşle 1,950 doların hemen üzerinde.

Spot altının ons fiyatları geçtiğimiz haftayı 2.035 dolardan tamamlamıştı. Bu sabahki fiyatlar itibarıyla altındaki haftalık düşüş yüzde 4'ün üzerinde.

BRENT PETROL YENİDEN 45 DOLARIN ÜZERİNDE

Petrol fiyatları koronavirüs salgına rağmen yakıt talebinin yükselmeye başladığına dair güvenin artmasıyla yükseldi ve ikinci haftayı kazanımla bitirmeye hazırlanıyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 45,10 dolara yükseldi ve bu haftayı yüzde 1,6 artıda bitirmeye hazırlanıyor.

ABD hafif ham petrolü yüzde 0,3 artışla 42,36 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü haftayı yaklaşık yüzde 3 kazanımla bitirmeye hazırlanıyor.