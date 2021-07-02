IMF'den Fed faiz politikası açıklaması: Faiz artırması gerekebilir

02 Temmuz 2021 Cuma, 08:54

Uluslararası Para Fonu’na (IMF) göre, ABD’deki hükümet harcamaları enflasyonun uzun vadeli hedefler üzerinde şekillenmesine neden olacak ve Fed’in 2022 yıl sonu ya da 2023 başı gibi faiz artırması gerekecek.

ABD’nin varlık alım programını 2022’nin ilk yarısında azaltmaya başlayacağını belirten IMF yetkilileri, “Bu geçişi gerçekleştirmek dar bir zamanda mükemmel bir iletişim gerektirecek” dedi.

Fed 15-16 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantıda ABD ekonomisini desteklemek için faiz oranlarını gelecek yıla kadar sabit tutacağını belirtmişti. Fed yetkilileri 2023 içi iki faiz artımı öngörürken 18 politika yapıcıdan 7’si faizleri 2022 yılında artırmak istiyor.

Fed Chair Jerome Powell, enflasyonda yaşanan yükselişin tedarik sıkıntılarından kaynaklandığını ve büyük ihtimalle geçici olacağını söylemişti.

FED POLİTİKACILARINDAN ŞAHİN AÇIKLAMALAR

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, beklentilerden daha hızlı gerçekleşen toparlanma neticesinde Fed’in 2022 sonuna kadar faiz artırmasını beklediğini belirtirken, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da Fed’in varlık alımlarını azaltma eşiğine insanların düşündüğünden daha erken ulaşabileceğini vurgulamıştı.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed’in 2022’nin sonlarına doğru Fed’in faiz artırmayı düşünebileceğini ve enflasyonun merkez bankasının ana hedefi olduğunu söylemişti.

Fed'in ilk faiz artırımını 2022'nin sonunda yapmasını beklediğini söyleyen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, 2022 yılı boyunca %2,5-3 arasında oluşacak yüksek enflasyonun faiz artırımı için gereken şartları sağlayacağını dile getirmişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise ABD’de ekonominin yeniden açılmasından kaynaklanan tedarik zinciri dengesizlikleri giderildiğinde yukarı yönlü fiyat baskısının da azalacağını söylemişti.

-Bloomberght