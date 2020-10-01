Altında son rakamlar
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 468 bin 500 lira, en yüksek 473 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 473 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 485 milyon 42 bin 924,54 lira, işlem miktarı ise 1.047,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 505 milyon 188 bin 951,83 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese Şirketi şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
En Çok Okunan Haberler
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- ‘Şüphesiz komünist’in ‘şüpheli’ ölümü
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
Video Haberler
- Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler
- Genç doktoru öldüresiye dövdüler
- Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler
- Koronavirüs taşıyan kadın entübe sırasında doğum yaptı
- Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
- Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar
- Kadıköy'de can pazarı!
- 'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
- Bursa'da ölüm böyle teğet geçti
- İki şirketin sahipleri arasındaki kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- ‘Şüphesiz komünist’in ‘şüpheli’ ölümü
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü