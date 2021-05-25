Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, ‘Yabancımız yok, herkesin gönlüne düştük’ dedi

25 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Her takımın hayalidir Süper Lig’e çıkmak. Ama bu öyle kolay olmaz. Birinci şart ekonominizin çok iyi olmasıdır. Bu sağlanırsa bir derece, yoksa işler hiçbir zaman olumlu yönde gitmez. Adana Demirspor ve Giresunspor yıllar sonra Süper Lig’le kucaklaştılar. Şimdi üçüncü takım gelecek. Ama hangisi? Altay mı yoksa Altınordu mu? Her iki İzmir temsilcisi, alın teri ve emekle geldiler bu yere. Altay’ın başında Mustafa Denizli var. Yıllarca Altay formasını giymişti. Diğer yandan liglerimizin tek yabancısız yaşları 18-19 olan gençlerden kurulu Altınordu’yu görüyoruz. Bu takım şampiyon olsun olmasın başkanından futbolcusuna hepsini kucaklıyorum. Herkes yabancı peşinde koşarken bu takım genç isimlerle yıllardır Türk futbolunda devrim yapıyor. Bugün çok sayıda kulübümüzün başındakiler altyapıların kapısından içeriye kafalarını uzatmıyorlar. Altınordu gençlerle gururumuzdur.

BAŞKAN MUTLU AMA...



Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, hem çok mutlu hem bir o kadar da mutsuz. “Ben A takımımızın Süper Lig’e çıkmasını istemiyorum ama kadere de karşı durmuyorum zaten duramam da” diyor. Dün görüştüğüm Özkan, başarıda tüm Altınordu çalışanlarının payı olduğunu A Takım kadrosundaki 24 oyuncudan 11’inin altyapıdan geldiğini dile getirdi. İşte başkanını ağzından dökülen sözcükler: “Bu sezon öz kaynağımızdan yetiştirdiğimiz oyuncularımız yüzde 36 oranında süre aldılar. Yüzde 36 oranında genç oyuncu oynatarak Play-Off’a kalmak. İşte asıl başarı budur. Başta Sinan ve Ahmet İlhan olmak üzere, tüm ‘abi’ oyuncularımıza teşekkür ediyorum.

‘ÇAĞLAR’I, CENGİZ’İ YETİŞTİRDİK’

Altınordu Futbol Akademisi’ni (ALFA) 5.5 yıl önce kurduk. ALFA’nın her yıl Süper Lig seviyesinde en az 5 oyuncu yetiştirmesi için 3-5 yıla daha ihtiyacımız var. Genç Milli Takımlarımız’a 58 oyuncu verdik. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’i yetiştirdik. Süper Lig’e çıkarsak bu takımı ve ilkelerimizi bozmayız.”