Altay ve Altınordu'nun eşleşmesi ile 18 yıl sonra bir ilk yaşandı
Altay ve Altınordu'nun TFF 1. Lig finalinde eşleşmesi, Süper Lig'deki İzmir temsilcisi sayısının önümüzdeki sezon, 18 yıl sonra ikiye çıkmasını kesinleştirdi.
TFF 1. Lig'de İzmir'i temsil eden Altay ve Altınordu'nun finalde eşleşmesi ile, önümüzdeki sezon Süper Lig'de Göztepe'nin yanı sıra bir İzmir temsilcisinin daha yer alması ve toplam sayının ikiye çıkması kesinleşti.
Süper Lig'de iki İzmir temsilcisinin yer aldığı son dönem, Altay ve Göztepe'nin ligi 16. ve 17. sıralarda tamamlayarak TFF 1. Lig'e düştüğü 2002-03 sezonu olmuştu.
TFF 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyen Altay ve Samsunspor'u eleyen Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 2021-22 sezonunda mücadele edecek ikinci İzmir takımını belirleyecek olan maçın oynanacağı stadyum, daha sonra açıklanacak.
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