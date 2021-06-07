Altınordu'nun gözü kaleci Berke'de

07 Haziran 2021 Pazartesi, 13:59

İzmir ekibinden 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Berke'nin ismi son günlerde İspanya La Liga şampiyonu Atletico Madrid'le anılmaya başladı. İspanyol temsilcisinin genç eldiven için 6 milyon Euro teklif ettiği, sarı-lacivertli kulübün ise 8.5 milyon Euro istediği iddia edilirken, Altınordu da bu transferin gerçekleşmesi halinde yüzde 20 pay alacak.

Son 2 sezonda Belçika'nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki file bekçisinin haklarının yüzde 50'si şu an için Altınordu'da bulunuyor. Berke'yi transfer ederken Altınordu'ya 1 milyon Euro ödeme yapan Fenerbahçe'nin İzmir temsilcisine oyuncunun tüm haklarını almak için 1 milyon 250 bin Euro daha ödemesi gerekiyor. Fenerbahçe Berke'yi 8.5 milyon Euro'ya satması halinde Altınordu kasasına 2 milyon 950 bin Euro koyacak. Altınordu forması giyerken de ismi dünya devleriyle anılıp 2018 yazında Barış Alıcı'yla birlikte Fenerbahçe'ye verilen Berke Özer, alt yaş gruplarında 35 kez Ay-Yıldızlı formayı terletti.