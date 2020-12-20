Altun'lara 'içeriden' tepki: Cumhuriyet belgeleriyle ispatlamış, neyine inanmıyorsunuz?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’un THY’den aldığı maaş, bu kez AKP'ye yakınlığıyla bilinen islamcı bir yazar tarafından gündeme getirildi. Cumhuriyet'in ilgili haberini paylaşan yazar, "Cumhuriyet yalan yazarmış Fahrettin Altun doğrusunu söylemiş. İyi de Cumhuriyet belgelerle ispatlamış. Neyine inanmıyorsunuz?" dedi.
Aldığı maaşların sayısıyla ilgili sık sık gündem konusu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak, kendi imzasıyla bağlanan 18 bin TL’lik maaşı aldığını kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu maaşı "hayır işlerine" harcadığını savunan Altun, eşinin de THY’den herhangi bir gelir elde etmediğini öne sürdü.
Altun’un açıklamasının ardından ortaya çıkan THY faaliyet raporunda ise Altun’un eşi Fatmanur Altun’un da aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyelerine ücret ödendiği ortaya çıktı. Fatmanur Altun, bu bilginin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada maaşından feragat ettiğini söyledi. THY yönetimi de aynı yönde açıklama yaptı. Ancak Fatmanur Altun, maaşından ne zaman feragat ettiğine dair soruları yanıtsız bıraktı.
Konuyla ilgili tartışmalar bu kez ünlü İslamcı yazarlardan Sema Maraşlı'nın çıkışıyla alevlendi. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı yürütülen kampanyanın önde gelen isimlerinden olduğu bilinen ve aile ilişkilerini ele alan yazıları ve kitaplarıyla tanınan Maraşlı, Altun ailesinin aldığı maaşlarla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
Üniversite öğrencilerinin kaldığı apartlara "fuhuş evleri" dediği sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nu savunan Maraşlı, Fahrettin Altun'un skandalla ilgili tepkisini eleştirmesi sonrası 'fitne' suçlaması yapılması üzerine maaş konusunu gündeme getirdi.
"Neymiş biz Fahrettin Altun'a Ebubekir Sofuoğlu'nun söylemediği sözden yargılıyorsunuz deyince fitne oluyormuş susmalıymışız. Derdim kişilerle olsaydı Fahrettin Altun'un karısı FatmanurAltun'un aldığı çifter maaş konusu gündemdeyken yazardım. Bu tavırlarından dolayı şimdi yazacağım." diyerek, gazetemizin konuyla ilgili "Eşim THY'den ücret almıyor" diyen Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı" haberini paylaştı.
"Sadece aylık 20.000 lira maaş değil 3 ayda bir de maaş kadar ikramiye alıyorlar." diyen Maraşlı, "Niye Cumhuriyet Gazetesinin haberini almışım? Çünkü Yandaş Medya yazmıyor yasak onlara. Cumhuriyet yalan yazarmış Fahrettin Altun doğrusunu söylemiş. İyi de Cumhuriyet belgelerle ispatlamış. Bu belgeler de THY nin resmi açıklaması. Neyine inanmıyorsunuz?" diye yazdı.
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