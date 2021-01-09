Altun'dan 'basın özgürlüğü' mesajı: 20 yıl öncesine kıyasla...

09 Ocak 2021 Cumartesi, 16:11

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleğini ifa eden haber emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum.” dedi.

Altun, mesajında özetle şunları söyledi:

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ: Türkiye’nin son yıllarda her alanda kat ettiği ilerleme, medyada da çeşitliliğe sahip özgürlükçü bir ortamın oluşmasıyla kendini göstermektedir. Ülkemizde basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti alanı da 20 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak ölçüde genişletilmiş ve güvence altına alınmıştır. Bu gerçeğe rağmen ne yazık ki bu kavramlar içeride ve dışarıda Türkiye karşıtı çevrelerce çarpıtılmış değerlendirmelerle istismar edilmekte, aleyhe algı oluşturmak için mesnetsiz yorumlarla kullanılmaya çalışılmaktadır.

HAKİKATİN TEMSİLCİSİ: Basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti kavramlarının terör örgütlerinin propagandasını yapma, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık, nifak ve nefret tohumları serpme ya da vesayet ve darbe dönemlerini yüceltme gibi ifsat edici emeller için kalkan olarak kullanılmasına, herkesten önce 'hakikat temsilcisi' olan gazetecilerin müsaade etmemesi gerekmektedir.

MEDYA MENSUPLARININ DESTEKÇİSİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, mesleki ilkelerden ödün vermeden görevlerini ifa ederken, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine, birlik ve beraberlik ikliminin güçlenmesine katkıda bulunan kıymetli medya mensuplarımızın her zaman destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında fedakarca görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tekrar kutluyor, görevleri başında vefat eden gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum."