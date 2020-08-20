Altun'dan 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada cuma günü bir müjde açıklamayacağını söyledi. Müjdenin ne olacağına ilişkin iddialar devam ederken; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2020 Perşembe, 12:02
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın  Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz"


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