Altun'dan 'müjde' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada cuma günü bir müjde açıklamayacağını söyledi. Müjdenin ne olacağına ilişkin iddialar devam ederken; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuyla ilgili açıklaması şöyle;
"Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz"
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