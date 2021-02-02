Altun'un "LGBTİ+ Çalışmaları Aday Kulübü kapatıldı" paylaşımına yalanlama

02 Şubat 2021 Salı, 12:50

Altun, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü'nün Rektör Bulu'nun kararıyla kapatıldığını duyurarak "Kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur" dedi.

Avukat Levent Pişkin ile öğretim üyeleri Can Candan ve Cem Say da Altun'un paylaştığı bilginin doğru olmadığını söyledi.

Avukat Pişkin, Altun'un paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Sözcüsü bir üniversitedeki kulübün kapatılması haberini duyuruyor zevkle. İnanılır gibi değil. Ve söylemeye gerek yok: Külliyen yalan! Soruşturma numarası bile yanlış. 216/1 ile ilgili soruşturma numarası 2021/17248. Soruşturulan ise Güzel Sanatlar Kulübü üyeleri, LGBTİ+ üyeleri değil. Bugünkü eylem çağrısı ve abluka ile bağlantı ise yine yalan. Gözaltına alınan tek bir kulüp üyesi yok mesela. Ayıptır, günahtır, zulümdür, iftiradır!"

ÖĞRETİM ÜYELERİ DE YALANLADI

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Can Candan da Kâbe fotoğrafının yer aldığı sergiyi LGBTİ+ kulübünün düzenlemediğini ifade ederek, “Bu açıklamayı bu saatte ilk kez sizden duyduğumuz için bugün öğrencilerin kampüsteki protestosunu ‘harekete geçiren şey’ bu karar değildir” dedi.

Öğretim üyesi Cem Say ise attığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararı bu tweet'e dek üniversitede kimsenin bilmediğini, o yüzden de zaman makinesi icat edilmediyse saatler önce yaşanan şeylerin sebebinin bu karar olamayacağını düşünüyorum. Hatta bu kararın gerçek olduğundan da kuşkuluyum, çünkü o sergiyi düzenleyen o kulüp değil."



