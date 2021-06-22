Alzheimer hastası kadın 8’inci kattan düştü

Kadıköy'de'de 8 katlı binanın 8'inci katından düşen ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen 86 yaşındaki Suna Tuğtekin yaşamını yitirdi.

DHA
22 Haziran 2021 Salı, 14:29
Alzheimer hastası kadın 8’inci kattan düştü
Abone Ol google-news

Suna Tuğtekin isimli 86 yaşındaki kadın Kadıköy, Bostancı Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın 8'inci katında ailesi ile oturuyordu. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Tuğtekin, saat 10.30 sıralarında yatak odasının penceresinden düşerek, yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis yönlendirildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay sırasında mutfakta olduğunu söyleyen Rus bakıcısı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler