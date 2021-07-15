Amanoslar'da orman yangını

Hatay'ın Hassa ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İHA
15 Temmuz 2021 Perşembe, 23:41
Amanoslar'da orman yangını
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Akbez Mahallesi'nde Amanos Dağları Kargalık mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anında müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının yakın bölgede bulunan yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.

Ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün Türkiye genelinde 20 orman yangınının çıktığını ve 18'inin kontrol altına alındığını bildirmişti.


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