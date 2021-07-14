Çarpıcı iddia: Irak'taki hastane yangını kasten çıkartılmış olabilir

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:03

Irak’ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde bulunan Zikar kentinde Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede 12 Temmuz’da akşam saatlerinde yangın çıkmış, çıkan yangında 124 kişi hayatını kaybetmişti. Zikar Valisi Ahmet el-Hefaci yaptığı açıklamada, onlarca kişinin ölümüne neden olan İmam Hüseyin Hastanesi’nde çıkan yangının, belli kişilerin kentte gerilimi tırmandırmakla tehdit etmesiyle denk geldiğine dikkat çekti.



SORUŞTURMA SONUCU BEKLENİYOR

Gerilimi tırmandırmakla tehdit eden bu kişilerin kentte kargaşa meydana getirmek için olay çıkardığını ileri süren el-Hefaci, “Bu nedenle bazıları söz konusu yangın olayını buna bağlıyor” ifadelerini kullandı. Koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini aktaran el-Hefaci, “Yangının kasten çıkarılmış olabilir” dedi.

