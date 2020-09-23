Amatör sürücü aracıyla sağlık merkezine girdi
Mersin'de araç kullanmayı öğrenen Z.Ç. isimli kişi, virajı alamayınca hafif ticari araçla aile sağlık merkezine girdi. Kazada sağlık merkezinden kimse yaralanmazken, araçtaki 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza, merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Araç kullanmayı öğrenen Z. Ç., kullandığı hafif ticari araç ile sağlık merkezi yoluna çıktı. Yolun virajlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Z.Ç., sağlık merkezine girdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada sağlık merkezinden kimse yaralanmazken, araçta bulunan 2 kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç çekici ile merkezden çıkarılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
DÖRDÜNCÜ KAZA
Aile sağlık merkezinde çalışan hekimler büyük şok yaşarken, daha önce de aynı yerde kazaların meydana geldiği bu yüzden de demir bariyerle önlem alınmaya çalışıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen ev sahibi de gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Ev sahibi, kazayı oğlunun sosyal medyada görmesi ile öğrendiğini söyledi.
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