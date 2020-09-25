Amazon, hırsızları uzaklaştırabilen Drone'u Always Home Cam'i tanıttı

25 Eylül 2020 Cuma, 14:48

Bir e-ticaret ve bulut bilişim şirketi olmasının yanında pek çok tüketici elektroniği ürününe de sahip olan Amazon, bugün gerçekleştirmiş olduğu etkinlik ile birlikte yeni ürünlerini tanıttı. Söz konusu etkinlikte belki de en fazla dikkat çeken ürün ise Ring Always Home Cam oldu.

Adından da anlaşılabileceği üzere her zaman evde bulunan bir kamera olan Always Home Cam, tek bir noktaya sabitlenen statik güvenlik kameralarının aksine kompakt, hafif ve otonom uçuş desteği sağlayan bir iç mekan drone’una entegre edilmiş durumda.

Ev sahibi, evdeki akıllı alarm sisteminden bir izinsiz giriş bildirimi aldığında, Always Home Cam’i akıllı telefonuyla kontrol ederek evin içinde sanal bir gezinti gerçekleştirebiliyor ve olası hırsızı görüntüleyebiliyor.

Amazon, ürünün ne kadar gürültülü çalıştığına dair bir bilgi paylaşmadı ancak Ring Always Home Cam gelecek yıl piyasaya çıktığında ve ‘birileri’ yeni nesil akıllı güvenlik sistemini kullanmaya başladığında cihaz hakkında daha fazla bilgi öğrenebileceğiz.

Amazon, Always Home Cam için bir tanıtım videosu da paylaştı. Video, bir hırsızın eve izinsiz giriş yaparak alarmı çalıştırmasını ve ev sahibinin Always Home Cam ile hırsızı görüntüleyerek hırsızın kaçmasını sağlamasını konu alıyor.

Kaynak: webtekno.com