Amerika’dan Türkiye ürünlerine vergi tehdidi
Amerika’nın Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 6 ülkenin ürünlerine vergi uygulanabileceği mesajını verdi. Amerika’nın önemli internet platformlarını temsil eden İnternet Derneği, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 6 ülkeye yönelik vergi tehdidinin devam etmesi gerektiğini söyledi.
Amerika’nın Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, İngiltere, Hindistan, İtalya, İspanya ve Türkiye ürünlerine vergi uygulanma olasılığının devam ettirileceğini belirtti. Amerika’nın buna gerekçesi söz konusu ülkelerin Amerikan şirketlerinin dijital servislerine vergi uygulaması gösterildi.
Yazılı mesaj yayımlayan Tai, başında bulunduğu dairenin muhtemel vergileri yürürlüğe koymak için süreci devam ettireceğini kaydetti.
KÜRESEL BİR UZLAŞMA TAAHHÜDÜNE RAĞMEN GELDİ
resmi tebliğler, eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılan soruşturmaların parçası olarak Amerikan internet şirketlerini ve e-ticaret platformlarını hedef alan vergilerle ilgili kamu yorumlarının toplanması gibi unsurlar bulunuyor. Söz konusu ülkelerdeki vergiler Facebook, Google ve Amazon gibi dijital platformların gelirini hedef alıyor. Amerikan Ticaret Temsilcisinin açıklamaları Başkan Joe Biden’ın dijital servislerle ilgili vergiler konusunda OECD aracılığıyla küresel bir uzlaşma taahhüdüne rağmen geldi.
YASAL BİR ARAÇ
Tai, Şubat ayındaki Senato komisyonu oturumunda vergilerin Amerikan ticaret politikası için yasal bir araç olduğunu belirtmişti.
DEVAM ETMELİ
Amerika’nın önemli internet platformlarını temsil eden İnternet Derneği, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 6 ülkeye yönelik vergi tehdidinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Dernek, internet endüstrisini milyonlarca kişiye iş sağlayan “büyük Amerikan ihracatı” olarak niteledi.
VERGİ NORMLARIYLA UYUŞMUYOR
Washington; Fransa, Avusturya, İngiltere, Hindistan, İtalya, İspanya ve Türkiye’nin de Amerikan teknoloji şirketlerine ayrımcılık yaptığını belirtiyor ve bunun uluslararası vergi normlarıyla uyuşmadığını kaydediyor.
KAYNAK: AMERİKANIN SESİ (VOA TÜRKİYE)
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