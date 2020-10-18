Amerikalılar İngiltere'de futbol ağı kuruyor

18 Ekim 2020 Pazar, 12:30

Liverpool’un Amerikalı sahipleri Fenway Sports Group (FSG), RedBall Acquisition Corp’un %25 hissesini alarak Avrupa’da takım almayı hedefliyor.

Liverpool’un büyük hissedarı olan Fenway Sports Group, eski beysbol oyuncusu olan ve şu anda Amerikan Beysbol Ligi (MLB) takımlarından Oakland Athletic’in menajerliğini yapan Billy Bean’nin sahibi olduğu RedBall Acquisition Corp’un hisselerini alıp Avrupa’dan ve diğer kıtalardan takım alarak Manchester City gibi bir futbol ağı kurmak istiyor. İngiltere’de yayın yapan Talksport’da yer alan haberde iki şirket arasında yapılacak anlaşma ile Fenway Sports Group’un değerinin 8 milyar dolara çıkacağını ve takım satın alma işlemlerinin daha kolaylaşacağı belirtildi. Bu yılın başlarında Billy Beane ve Gerry Cardinale tarafından kurulan RedBall Acquisition Corp’un başında eski Premier Lig Yönetim Kurulu Başkanı Richard Scudamore yer alıyor. 2010 yılında Liverpool’u satın alan FSG, Beane’den danışmanlık alarak geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe’de görev alan Daniel Comolli’yi Liverpool’a futbol direktörü olarak getirmişti. Eğer anlaşma gerçekleşirse iki şirket Liverpool’un yanında FSG’nin beysbol ve NASCAR yatırımlarını artırmaya odaklanacak. Billy Beane, İngiltere Championship ekiplerinden Barnsley’nin ve Hollanda ligi ekiplerinden Az Alkmaar’ın hisselerinin bir bölümünü elinde bulunduruyor.

BEANE ve MONEYBALL

Amerikan Beysbol Ligi takımlarından Oakland Athletics’in genel menajerliğini yürüten Billy Beane, 2002’de Oakland ile büyük bir başarıya imza atarak arka arkaya 20 normal sezon maçını kazandı ve tarihe geçti. Beane’in o sezon uyguladığı teknikler, oyuncu seçimleri ve stratejiler Michael Lewis’in 2003’de yayınlanan Moneyball: Haksız Bir Oyunu Kazanma Sanatı adlı kitabına konu olmuştu. Kitap ayrıca 2011’de Moneyball ismiyle beyazperdeye uyarlanmıştı.