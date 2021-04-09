Amerikan Beyzbol Ligi MLB'de hileli top şüphesi
Los Angeles Dodgers'ın Oakland Athletics'e karşı çarşamba günü oynadığı maçta kullanılan topların üzerinde işaret olduğu ve toplarda yapışkan bir maddenin tespit edildiği belirtildi.
MLB’de normal sezonda oynanan Los Angeles Dodgers-Oakland Athletics maçında hileli top kullanılmış olabileceği ifade edildi. Athletic’de yer alan haberde çarşamba günü oynanan maçta Dodgers’ın başlangıç atıcısı Trevor Bauer’in kullanmış olduğu toplarda farklılıklar tespit edildiği belirtildi. Topların detaylı bir şekilde incelenmesi için lig ofisine gönderildiği ifade edilirken Bauer’in attığı toplarda yabancı bir maddenin olduğu tespit edilse bile verilecek cezanın belirsizliğini koruduğu kaydedildi.
HATAYI HAKEMLER FARK ETTİ
MLB saha operasyonlarından sorumlu başkan yardımcı Michael Hill, ligin başlamasına kısa bir süre kala 23 Mart’ta, kulüplere gönderdiği bilgilendirme notunda, bu sezon atıcıların topu döndürme oranlarını belirleyen spin rate oranındaki değişikliklerin incelenmesi için bir istatistik firmasının verilerinin kullanılacağını ifade etmişti. Takımlardan, atıcıların yabancı madde kullanmasından şüphelendiği durumlarda spin rate oranlarıyla oyuncuların kariyer istatistiklerinin karşılaştırılmasını istendiği belirtilmişti. Ancak Çarşamba günkü maçta toplardaki farklılık dönüş hızı analizinden değil, hakemlerin durumu fark etmesi sonrasında açığa çıkmıştı.
PARA CEZASI YA DA MAÇLARDAN MEN
Athletic’deki haberde, ligin kural kitapçığına göre atıcıların yabancı bir madde kullanması halinde disiplin cezası uygulanacağı belirtildi. Bu disiplin cezasının belirli sayıda maçtan men ya da para cezası da olacağı ifade edildi. 2014 yılında New York Yankees’de Michael Pineda, boynundaki bir yabancı madde sebebiyle 10 maç ceza almıştı.
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