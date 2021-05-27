Anadolu Ajansı'ndan, Sedat Peker güncellemesi
Anadolu Ajansı, suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında servis ettiği, ''DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi'' başlıklı haberinde güncellemeye gitti.
Anadolu Ajansı, öğlen saatlerinde, “Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi” başlığıyla bir haber paylaştı.
Daha sonra ajans, önce paylaşımlarını sildi daha sonra da haberin içeriğinden bazı isimleri çıkarttı.
BELGENİN TAMAMI PAYLAŞILDI
Haberde belgenin tamamı paylaşıldı. Söz konusu belgelerde ise İl Emniyet Müdürü Selami Altınok ile Mustafa Çalışkan’ın imzası bulunuyordu.
“GÜNCELLEMENİN” ARDINDAN ÇIKARILDI
Ajansın, “FETÖ izi var” diyerek yayımladığı belgede imzası bulunan Altınok’un ismi “güncellemenin” ardından çıkarıldı. Belge ilgili imzanın olduğu yer kesilerek paylaşıldı. Haber belgelerinin yer aldığı link de kaldırılarak silindi.
İşte o silinen belge ve tweet:
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