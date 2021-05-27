TBMM'de "Sedat Peker'in iddiaları araştırılsın" talebi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme oturan iddialarının araştırılması için Araştırma Komisyonu kurulması talebi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
Suç örgütü lideri Sedat Peker’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Emniyet Müdürü, İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar ile ilgili tartışma başlatan iddialarının ardından, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, söz konusu iddiaların araştırılması, hakikatlerin açığa çıkarılması, ilgili suçlar ve bu suçlara karışan kişilere dair idari soruşturmaların önünün açılması için bir Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.
"İDDİALARIN ARAŞTIRILMASI, HAKİKATLERİN AÇIĞA ÇIKARILMASI" TALEBİ
HDP’den TBMM Başkanlığı’na sunulan talepte şöyle denildi:
Organize suç örgütü mensubu bir kişi tarafından, sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialar sonucunda, bazı eski kamu görevlilerinin, halen görevde olan şahısların, kamuoyunca bilinen bazı kişilerin suça karıştıkları, kişi kayırma, rüşvet, uyuşturucu ticareti ve cinayet gibi çok önemli suçlamalarla karşı karşıya kaldıkları kamuoyunda ve basında yer almıştır.
Söz konusu iddiaların araştırılması, hakikatlerin açığa çıkarılması, ilgili suçlar ve bu suçlara karışan kişilere dair idari soruşturmaların önünün açılması ve bu konuda kamuoyunu tatmin edici bir sürecin işletilmesi için bir Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ederiz.
"SİYASET-BÜROKRASİ-MAFYA ARASINDAKİ KİRLİ İLİŞKİLER"
Araştırma Komisyonu kurulması talebinin gerekçe kısmında şu ifadeler kullanıldı:
Bu ve benzeri son derece vahim iddialar sıralamakla bitecek gibi değildir. Bütün bu iddiaların karşısında ise yargı organları henüz herhangi bir işlem yapmamıştır. Ortaya atılan iddiaların neredeyse tamamı toplumun tümünü ilgilendirmektedir. TBMM, halktan aldığı yetkiye dayanarak, daha önce Susurluk Kazası döneminde de yapıldığı gibi, söz konusu iddiaları araştırmak, siyaset-bürokrasi-mafya arasındaki kirli ilişkileri açığa çıkarmak; söz konusu suçları ve bu suçlara karışan kamu görevlilerini ortaya çıkaracak araştırma ve incelemeleri yapmak yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. Bu amaçla TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulması elzemdir.
AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ
HDP’nin bu suçlara karıştığı iddia edilen kamu görevlilerinin açığa çıkartılması için verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
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