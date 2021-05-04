Anadolu Efes, Final Four bileti için parkeye çıkıyor

04 Mayıs 2021 Salı, 09:12

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2020-21 sezonu play-offlarındaki beşinci maçında, 4 Mayıs akşam 19.45'te Real Madrid'i evinde konuk edecek. Bu karşılaşma beIN SPORTS Haber ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

Serinin ilk maçında Real Madrid'i 90-63 gibi farklı bir skorla mağlup eden Anadolu Efes, ikinci maçta 91-68 kazanmıştı. Seriye iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz, Madrid'te oynanan üçüncü maçta, 80-76 mağlup olmuş ve seri 2-1'e gelmişti.

Serinin dördüncü maçında temsilcimiz, son maçtakine benzer bir düşüş yaşamış; maç Real Madrid'in 82-76 üstünlüğüyle sona ermiş ve seride 2-2'lik bir beraberlik oluşmuştu.

Bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan beşinci mücadeleyi kazanan ekip Final Four biletini almaya hak kazanacak.

Anadolu Efes ile Real Madrid'in gerçekleşen 36. müsabakasında temsilcimiz 11 kez rakibini mağlup ederken, Real Madrid ise 25 defa gülen taraf oldu. Bu sezon oynanan 6 karşılaşmada ise 3-3'lük eşitlik mevcut.







