Anadolu Efes Real Madrid'i devirdi

Anadolu Efes Euroleague play-of çeyrek final maçının ilk ayağında İspanyol devi Real Madrid'i 90-63 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2021 Salı, 21:52
Anadolu Efes Real Madrid'i devirdi
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THY Euroleague play-off çeyrek final serisinde 3 galibiyete ulaşacak ekip, Final Four'a yükselecek.


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