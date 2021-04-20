Anadolu Efes Real Madrid'i devirdi
Anadolu Efes Euroleague play-of çeyrek final maçının ilk ayağında İspanyol devi Real Madrid'i 90-63 mağlup etti.
THY Euroleague play-off çeyrek final serisinde 3 galibiyete ulaşacak ekip, Final Four'a yükselecek.
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