Anadolu OSB Başkanı Tuncay, Atatürk’ten güç aldıklarını söyledi

02 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

OSİAD tarafından 2002’de kurulan ve 18 yıldır hibe, destek ve kredi kullanmayan Anadolu OSB, üretimde olan 90 orta ölçekli firma ile 3 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Avrupa’daki her ülkeye ihracat yapan Anadolu OSB, tam kapasiteye ulaştığında 15 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

‘ARANAN ELEMAN’

Sosyal ilişkileri geliştirmek ve önemli tarihleri anımsamak için organizasyonlar düzenlediklerine dikkat çeken Tuncay, “2023’te bin 764 bisikletli ile Ankara’nın en büyük spor organizasyonuna imza atarak Mustafa Kemal Atatürk’ü, Çanakkale şehitlerimizi ve Milli Mücadele kahramanlarımızın ismini uluslararası arenada duyuracağız” dedi.

Bin 764 şehit anısına dikilen bin 764 badem ağacının geliri ile Polatlı Meslek Lisesi öğrencilerine 5 yıldır eğitim bursu verdiklerine işaret eden Tuncay, “Burs desteği sağladığımız öğrencilere bölgemizde staj, yaz çalışması ve istihdam olanağı sunuyoruz. Geçen yıl Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile işbirliği yaptık. Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu ve Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi 2019-2020 öğretim döneminde eğitime başladı. Bizim tabirimizle ara eleman değil, ‘aranan elemanlar’ yetiştiriyoruz” dedi.