Anadolu’nun genç sanatçılarına dev destek

04 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’deki kültür sanat kurumlarının öncülüğünde dev bir hibe programı duyuruldu.

“CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı” isimli projeyle kültür-sanat alanındaki sivil toplum çalışmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Program 4 yıl sürecek ve 4 farklı kategoride hibe programı olacak. Kültürsanat alanında üretim yapan sanatçıların kendilerine uygun hibe programına dahil olması isteniyor. İlk açık çağrı “Yerel Projeler Hibe Programı” için yapıldı. Başvurular 30 Haziran’da başladı. Projenin internet sitesi aracılığıyla ulaşılabilen başvuru portalı üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Goethe-Institut Istanbul'dan Ayşe Utku Erarslan, aynı zamanda CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı'nın direktörlüğünü yapıyor.



Projeyi, Goethe-Institut Istanbul - CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı Direktörü Ayşe Utku Erarslan ile konuştuk.

- Projenin çıkış noktası nasıl oluştu?

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, Goethe-Institut Istanbul liderliğinde, Anadolu Kültür, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Institut français Türkiye, Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye ofisi ortaklığında ve Türkiye Hollanda Büyükelçiliği işbirliğinde 2020 yılında hazırlandı. Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı’nın Temel Haklar için Kültür açık çağrısına yapılan başvuru sonucunda Avrupa Birligi’nin desteğini almaya hak kazandı ve Mart 2021’de faaliyetlerine başladı. Projenin çıkış noktası, topluluk temelli kültür ve sanat praktiklerinin, sosyopolitik uzlaşı, hoşgörünün inşası, diyalog kültürü, farklılıklara saygı ve ifade özgürlüğünü teşvik eden önemli bir araç olarak tanınmasına dayanıyor.

1.6 MİLYON AVRO HİBE

-Kültür sanat aktörlerine nasıl bir destek sağlanacak?

Dört farklı hibe kategorisinde 200’ün üzerinde proje ve sanatsal üretime 1.6 milyon Avro hibe desteği sunacağız. Aynı zamanda diyalog ve işbirlikleri alanlarının genişlemesi için katılımcılar arasında ağ geliştirme faaliyetlerine ağırlık vereceğiz.

ODAK NOKTA: 25-45 YAŞ

- Hibe programı, pandemi nedeniyle zorluk yaşayan sanatçıları olumlu yönde etkileyebilecek mi sizce?

Pandemi süresince yaşanan sıkıntılarla birlikte daha önce de var olan zorlukları düşünerek bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Program kapsamında özellikle kariyerinin başındaki sanatçılara, yeni kültür oluşumlarına ve büyük şehirler dışında varlık gösteren aktörlere geniş bir yer ayıracağız. Başvuruda bulunan projeler değerlendirilirken hak temelli faaliyetleri destekleyen; farklı etnik, dini, dilsel geçmişe sahip aktörleri bir araya getiren; cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, sosyal uyum, insan hakları, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları gibi konulara odaklanan faaliyetlere öncelik vereceğiz. Sanatsal Üretim Fonu’nda ise kariyerinin başında olan, mentorlarla çalışacak, 25-45 yaş arasındaki sanatçıları odaklanacağız.

- Kültür sanat aktörlerine çağrınız nedir?

Öncelikli olarak web sitemizde yer alan Hibe Başvuru Rehberi’ni detaylı bir şekilde incelemelerini ve kendi ihtiyaçlarına en uygun olan kategori üzerine yoğunlaşmalarını tavsiye ederiz. Başvuru sahiplerinin projelerini yazarken özellikle yerel topluluklarla oluşturacakları ilişkinin ve faydanın üzerinde düşünmelerini ve projeleri vasıtasıyla sosyal bir dönüşümün ateşleyicisi olabilme hedefini hep birinci plana almalarını temenni ederiz.

- Proje ana kültür merkezlerinin ötesine uzanma ve Türkiye’nin dört bir yanından projeleri destekleme iddiasıyla ortaya çıkıyor. Bu konuda nasıl bir yol haritanız var?

Mart 2025’e kadar devam edecek bir yolculuktan bahsediyoruz. Bu süreçte Türkiye’nin dört bir yanındaki kültür-sanat yaygınlaştırıcıları ile bir araya gelme fırsatımız olacak. Başvurular değerlendirilirken metropoller dışından gelen projeler için yaptığımız vurgunun da bir değerlendirme kriteri olarak önemini başvuru rehberimizde açıkladık. Ayrıca atölye çalışmalarının programını, başvuru sahiplerinin yaşadığı kentin ihtiyaçları ve şartlarına uygun bir çerçevede oluşturacağız.



DIĞER 3 HİBE PROGRAMI...



- Diğer 3 hibe programından da bahseder misiniz?

Yapısal Destek Hibe Programı, kültür sanat alanındaki sivil toplum kuruluşlarına ve profesyonellere kapasite artışı için ihtiyaç duydukları mali desteği sağlayacak. Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı; Ankara, İstanbul, İzmir gibi metropollerin ve kültür merkezlerinin ötesinde farklı aktörler arasındaki diyaloğun geliştirilmesine odaklanan orta/ büyük ölçekli projeler gerçekleştirilebilen ve resmi statüsü olan sivil toplum kuruluşlarının başvurusuna açık. Sanat Prodüksiyonu Fonu ise yararlanıcılarına, Türkiye sanat sahnesindeki önemli aktörlerin danışmanlığında üretecekleri eserler için destek verecek. Fon, sanatsal ağları kuvvetlendirmeyi hedefliyor.





