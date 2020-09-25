Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye: Doğal gaz gelirlerini adlarına açılacak hesapta toplayalım

25 Eylül 2020 Cuma, 14:25

GKRY Başkanı Anastasiaidis, BM 75'inci Genel Kurul toplantıları çerçevesinde bir konuşma gerçekleştirdi. Kıbrıs'ta barış görüşmelerinin gerçekçi bir başarı şansına sahip olması için iyi niyete dayalı elverişli ve yapıcı bir ortam oluşturulmasının zorunlu olduğunu belirten Anastasiadis, "göz korkutma ya da tehditler altında barış görüşülemez" dedi.

Anastasiadis, “Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında, 2011 ve 2015 yıllarında, doğal gaz gelirlerinin federal hükümete aktarılacağı ve Kıbrıs’ın BM üyesi ve Deniz Hukuku Sözleşmesine taraf olmaya devam edeceği şeklinde uzlaşılar bulunduğunu ifade ettiği konuşmasında, Ulusal Egemen Varlık Fonu ve doğal gazın kullanımından elde edilecek gelirin, paydaş devletçiklerin nüfusuyla orantılı şekilde, Kıbrıslı Türklerin adına açılacak bir hesapta toplanması şeklinde önerileri de” yineledi.

ERDOĞAN’A CEVAP VERDİ

Kıbrıs Postası’nın haberine göre, Erdoğan’ın konuşmasında, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın maksimalist yaklaşımlar ve tek taraflı eylemlerde bulunduğu şeklindeki sözlerine de yanıt veren Anastasiadis, “Hangi ülke her şeyi elde etmek adına tüm gücü kullanıyor” sorusunu dile getirdi.

Anastasiadis, Türkiye’ye, deniz sınırlarının belirlenmesi için samimi bir ikili diyalog veya Uluslararası Mahkeme’ye gidilmesi önerilerini de yineledi.