Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Genel Sekreter Ahmet Kabakçı'nın Covid-19 testleri pozitif çıktı
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Genel Sekreter Ahmet Kabakçı'nın Covid-19 testleri pozitif çıktı. Parti yönetim kadrosunun bir kısmı karantinaya alındı.
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Parti Genel Sekreteri Ahmet Kabakçı ve partinin genel merkezinde görev yapan bazı çalışanların Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, 8 Nisan'da Genel Başkan Çelebi, Genel Sekreter Kabakçı başta olmak üzere, genel merkez çalışanlarının bazılarının Covid-19 testlerinin pozitif olduğunun öğrenildiği ifade edildi.
Kısa sürede tespit edilen hastalık durumları nedeniyle parti yönetim kadrosunun bir kısmının şu anda karantina altında bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başta Genel Başkanımız İbrahim Çelebi olmak üzere sağlık durumları iyidir ve istirahatlerine devam etmektedirler. Kendi sağlığımız olduğu kadar, toplum sağlığı da bizim için önemlidir. Bu nedenle, bir süreliğine Genel Başkanımız parti programlarına katılamayacaktır. Kısa sürede bizimle irtibata geçen filyasyon ekiplerimize, gerekli kontrolleri sağlayan, destek tedaviler hakkında bizi bilgilendiren tüm sağlık çalışanlarımıza ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkürlerimizi sunarız."
Video Haberler
- Yürüyüşe çıkanlar vahşetle karşılaştı!
- Polise yapılan şaka gerçek oldu
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki yağdı
- Tehdit edilen kadından haykırış: Ölmek istemiyorum
- İmamoğlu'nun paylaştığı videoda referandum mesajı
- AKP’liler Beylikdüzü'ndeki kentsel dönüşüme ‘hayır’ dedi
- Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı
- Su samuru balık yerken görüntülendi
- Evde pilates yaparken dikkat edilmesi gerekenler
- Havalimanı yolunda korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Montrö anketinde çarpıcı sonuçlar
- MB'nin anketi: İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru
- Dört Çinli şirket, ihaleye hazırlanıyor
- Felakete gidiyoruz
- AKP'li üye sert suçlamalarla istifa etti
- Sedat Peker ve adamlarına operasyon: 63 gözaltı
- Aboubakar'a ceza kapıda
- Boğazından çıkanları gören kadın hayatının şokunu yaşadı
- İzmir'de askeri uçak düştü
- Bildiri yayımlanmadan AKP'li bakana da gönderildi