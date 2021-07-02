Anderson Talisca: “Arabistan’a para için gitmedim”
Beşiktaş’ın eski oyuncularından Anderson Talisca, Suudi Arabistan’a para için gitmediğini söyledi.
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve sonrasında Çin’e transfer olan Anderson Talisca, Brezilya’da yayın yapan UOL Esporte’ye açıklamalarda bulundu.
Çin ligi takımlarından Guangzhou’da üç yıl forma giyen Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Nasr’a transfer olmuştu.
“SADECE PARA İÇİN GELMEDİM”
Talisca yaptığı açıklamada şunları söyledi, “İnsanlar tamamen yanlış düşünüyor. Buraya sadece para için gelmedim. Arabistan’a transfer olan oyuncuların prestij kaybettiğini düşünüyorlar. Bu yanlış. Prestij sahadadır. Kazandığın şampiyonluklarla ve attığın gollerle prestij kazanırsın. Brezilya’dan ayrıldığım beri oynadığım tüm takımlarda şampiyonluklar ve bireysel başarılar elde ettim.”
“LİGİN ÖNEMİ YOK”
Brezilyalı oyuncu, milli takıma çağrılmasıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı, “Milli takım için hangi ligde oynadığınızın bir önemi yok. Paulinho ve Renato Augusto Çin’de oynarken milli takım daveti aldı.”
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