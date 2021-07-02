Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinde son durum

02 Temmuz 2021 Cuma, 13:29

Galatasaray’ın tekrar kiralayacağı Gedson Fernandes için ödeyeceği bedel belli oldu.

Yeni sezonda oyun planını Gedson Fernandes üzerine kuran teknik direktör Fatih Terim transferde mutlu sona ulaşılmasına çok sevindi.

İddialara göre Sarı-kırmızılıların yetenekli oyuncu için Benfica’ya 2 milyon Avro vereceği öğrenildi.

Benfica’dan 1 sene daha kiralanacak olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu da belirlendi. 15 milyon Avro olacağı belirtildi.

Benfica’dan 1 sene daha kiralanacak olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olacağı belirtildi.