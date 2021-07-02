Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinde son durum
Benfica’dan 1 sene daha kiralanacak olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu da belirlendi. 15 milyon Avro olacağı belirtildi.
Galatasaray’ın tekrar kiralayacağı Gedson Fernandes için ödeyeceği bedel belli oldu.
Yeni sezonda oyun planını Gedson Fernandes üzerine kuran teknik direktör Fatih Terim transferde mutlu sona ulaşılmasına çok sevindi.
İddialara göre Sarı-kırmızılıların yetenekli oyuncu için Benfica’ya 2 milyon Avro vereceği öğrenildi.
Benfica’dan 1 sene daha kiralanacak olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu da belirlendi. 15 milyon Avro olacağı belirtildi.
Benfica’dan 1 sene daha kiralanacak olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olacağı belirtildi.
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