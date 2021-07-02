Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinde son durum

Benfica’dan 1 sene daha kiralanacak olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu da belirlendi. 15 milyon Avro olacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 13:29
Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinde son durum
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Galatasaray’ın tekrar kiralayacağı Gedson Fernandes için ödeyeceği bedel belli oldu.

Yeni sezonda oyun planını Gedson Fernandes üzerine kuran teknik direktör Fatih Terim transferde mutlu sona ulaşılmasına çok sevindi.

İddialara göre Sarı-kırmızılıların yetenekli oyuncu için Benfica’ya 2 milyon Avro vereceği öğrenildi. 

Benfica’dan 1 sene daha kiralanacak olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu da belirlendi. 15 milyon Avro olacağı belirtildi.

Benfica’dan 1 sene daha kiralanacak olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olacağı belirtildi.


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