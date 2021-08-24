Angelina Jolie'den Instagram rekoru
Instagram hesabı açan Angelina Jolie, bir saatte 1.7 milyon takipçi kazandı.
Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Afganistan'dan bir gencin mektubunu paylaşmak için Instagram hesabı açtı.
Jolie'nin hesabı, bir saatte 1.7 milyon takipçiye ulaşarak rekor kırdı. 20 Ağustos'ta Instagram'a katılan ünlü isim, paylaşımında Afganistan'da Taliban yönetimi altındaki bir genç kızın mektubuna yer vermişti.
"Dünyanın dört bir yanında temel insan hakları için savaşanların hikayelerini ve seslerini paylaşmak için Instagram'a geldim" diyen Jolie, dünyanın dört bir yanında 'temel insan hakları için savaşan insanların' hikayelerini paylaşmayı planladığını yazdı.
Jolie'nin geride bıraktığı isimler arasında Jennifer Aniston ve K-pop grubu NCT'den Taeil yer alıyor. Aniston'ın bir milyon takipçiye ulaşması için 5 saat, Taeil'inse 1 saat 45 dakika almıştı.
Video Haberler
- Canlı yayın gafı sosyal medyada gündem oldu
- İETT otobüsünde şoke eden manzara
- İstanbul’da bıçaklı kavganın görüntüleri kamerada
- Habertürk'e Taliban müdahalesi: Elinde M16 var
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Deniz Akkaya cezaevine girdi
- 15 yaşındaki Elif'ten haber var
- İşte Erdoğan'ın 'koltuğunu kaybetmemek' için planı
- 7 yıldızlı otel Gökçeklerin mi?
- İkinci el araba fiyatı ne zaman düşecek?
- İBB'den 'Hamidiye Su' açıklaması
- Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı
- Generallere ‘Cumhurbaşkanı affı’ tartışılıyor
- Fahrettin Koca'dan Gökbakar'a 'aşı' yanıtı
- Polise hakaret etmişti, TBMM'deki konuşması gündem oldu