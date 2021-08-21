Angelina Jolie, Afganistan’daki duruma dikkat çekmek için ilk kez Instagram hesabı açtı
Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Afganistan’daki duruma dikkat çekmek için ilk kez bir Instagram hesabı açtı. Jolie, ilk olarak bir Afgan kızın kendisine yazdığı mektubu paylaştı.
Toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen dünyaca ünlü
oyuncu Angelina Jolie, Afganistan’da yaşananlara sessiz kalmadı.
Daha önce sosyal medya hesabı olmayan Angelina Jolie, açtığı
Instagram hesabında "Temel insan hakları için mücadele veren insanların
hikayelerine" yer vereceğini belirtti.
Ünlü oyuncunun ilk paylaşımı, bir Afgan kızın kendisine
yazdığı mektup oldu.
"İKİ HAFTA ÖNCE GÖRÜŞTÜM"
Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nin (UNHCR) iyi niyet elçisi olan Jolie, bir Afgan kızın yazdığı
mektubu paylaştığı ilk gönderisinde, 11 Eylül’den iki hafta önce Afganistan’da
Taliban’dan kaçan Afgan mültecilerle görüştüğünü yazdı.
"ANLAŞILMASI İMKANSIZ BİR BAŞARISIZLIK"
NTV'de yer alan habere göre Jolie, Afganların ülkelerini saran korku ve belirsizlik
nedeniyle yeniden yurtlarından olmaları karşısında üzüntüsünü ifade etti.
Oyuncu "Bunca harcanan zaman ve paradan sonra, dökülen kanın ve kaybedilen
hayatların bu sonuca ulaşması, anlaşılması imkânsız bir başarısızlık"
yorumunu yaptı.
"YÜK GİBİ GÖRÜLMELERİ MİDE BULANDIRICI"
Jolie, dünyanın en yetenekli insanları olarak tanımladığı Afgan mültecilerin yük gibi görülmesini de mide bulandırıcı olarak değerlendirdi.
Ünlü oyuncunun, bir Afgan kızın kendisine yazdığı mektubu paylaştığı ilk gönderisi şu şekilde:
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