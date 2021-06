UEFA Avrupa Ligi, takipçilerine Sivasspor'un golünü hatırlattı

UEFA, Avrupa Ligi resmi hesabından grup maçlarında Karabağ’ı sahasında 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor’u paylaşarak hatırlatma yaptı.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden DG Sivasspor, UEFA'nın gündemindeydi. UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından, Karabağ maçında 2-0 galip gelen kırmızı-beyazlılarda Olarenwaju Kayode’nin attığı gol paylaşılarak hatırlatma yapıldı. Paylaşımda “Hakan Arslan’ın voleli pası. Sivasspor. Olarenwaju Kayode.” ifadelerine yer verildi:

Paylaşım şu şekilde:





Hakan Arslan with the volleyed pass for @SivassporKulubu



Olarenwaju Kayode#UEL pic.twitter.com/bOa4dXOio7