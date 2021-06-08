UEFA Avrupa Ligi, takipçilerine Sivasspor'un golünü hatırlattı
UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı, bu sezon grup aşamasında yer alan Demir Grup Sivasspor'un Karabağ'a Olarenwaju Kayode ile attığı golü paylaştı.
UEFA, Avrupa Ligi resmi hesabından grup maçlarında Karabağ’ı sahasında 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor’u paylaşarak hatırlatma yaptı.
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden DG Sivasspor, UEFA'nın gündemindeydi. UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından, Karabağ maçında 2-0 galip gelen kırmızı-beyazlılarda Olarenwaju Kayode’nin attığı gol paylaşılarak hatırlatma yapıldı. Paylaşımda “Hakan Arslan’ın voleli pası. Sivasspor. Olarenwaju Kayode.” ifadelerine yer verildi:
Paylaşım şu şekilde:
Hakan Arslan with the volleyed pass for @SivassporKulubu— UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 7, 2021
Olarenwaju Kayode#UEL pic.twitter.com/bOa4dXOio7
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