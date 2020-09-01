Anıtkabir görevlileri hakkında suç duyurusu

01 Eylül 2020 Salı, 17:33

Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 30 Ağustos günü Anıtkabir’e Mustafa Kemal Atatürk’ün posterlerini almayan görevliler hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Eminoğaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir’i ziyareti sırasında atılan sloganların da hukuki olmadığını ifade ederek, “Slogan atan kişiler hakkında, hiçbir işlem yapılmaması da mevzuata aykırı olup, bu da şüpheli görevlilerin sorumluluğunu gerektirmektedir” dedi.

YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi üyeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir’i ziyaret etmek istedi ancak Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri alınmadı. Ağaoğlu’nun aktarımına göre Anıtkabir saat 17.00’den itibaren boşaltılmaya başladı ve ziyaretçi girişine izin de verilmedi. Ağaoğlu, durumla ilgili Anıtkabir görevlileri hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Ağaoğlu şikayet dilekçesinde, özel günde Anıtkabir’in saat 17.00’de kapatılması ve Atatürk posterinin alınmamasının ‘hukuka aykırı’ olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı’nın 30 Ağustos kutlamalarına getirdiği kısıtlamayla Anıtkabir’de karşılaştıklarını ifade eden Eminağaoğlu, “Bakanlık tarafından yayımlanan genelge, özel yasası bulunan ve bir Anıtmezar olan Anıtkabir’i kapsamamaktadır. Kaldı ki İçişleri Bakanlığının bu konuda yetkisi yoktur” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ZİYARETİ SIRASINDAKİ SLOGANLARI HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir’i ziyareti sırasında atılan sloganları hatırlatan Eminağaoğlu, “Cumhurbaşkanı’nın Anıtkabir ziyareti sırasında slogan atılması konusunda slogan atan kişiler hakkında, hiçbir işlem yapılmaması da mevzuata aykırı olup, bu da şüpheli görevlilerin sorumluluğunu gerektirmektedir” dedi.