Anıtkabir'de yine 'Erdoğan' sloganı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesinde saygı duruşunun ardından heyetin Misak-ı Milli Kulesi'ne geçişi sırasında bir grup Erdoğan’ı alkışlarken bir kişinin “Seni seviyoruz reis” diye bağırması dikkat çekti.

ANKA
29 Ekim 2020 Perşembe, 13:02
Anıtkabir'de yine 'Erdoğan' sloganı
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Son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende AKP Ankara İl Başkanlığına üye bir grup “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı atmış ve birçok kesim tarafından bu durum eleştirilmişti. 

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün Anıtkabir’de düzenlenen törende mozole önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından heyet Misak-ı Milli Kulesi’ne doğru hareket etti. Heyetin merdivenlerden indiği sırada bir grup Erdoğan’ı alkışlarken bir kişinin “Seni seviyoruz reis” diye bağırması dikkat çekti.

Öte yandan Erdoğan’ın Anıtkabir'e 3 motosikletli polis ve 17 koruma aracından oluşan konvoyla gelmesi dikkat çekti. Bahçeli’nin konvoyunda 8 koruma aracı yer alırken, Akşener’in 3 koruma aracı Kılıçdaroğlu’nun ise 2 koruma aracı ile Anıtkabir’e geldiği görüldü.









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