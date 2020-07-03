Ankara Barosu'ndan avukatlara çağrı: Suç duyurusuna imza için adliyeye bekliyoruz
Ankara Valiliği’nin “Büyük Savunma Mitingi” öncesi aldığı 15 gün süreliğine eylem ve gösteri yasağı ilan etmesi nedeniyle Ankara Barosu yazılı açıklama yaparak, avukatları suç duyurusunda bulunmak için Sıhhıye Adliyesi’ne çağırdı.
Ankara Valiliği’nin “Büyük Savunma Mitingi” öncesi aldığı 15 gün süreliğine eylem ve gösteri yasağı ilan etmesi nedeniyle Ankara Barosu yazılı açıklama yaparak, avukatları suç duyurusunda bulunmak için Sıhhıye Adliyesi’ne çağırdı.
Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, bugün düzenlenmesi planlanan “Savunma Mitingi”nin valilik kararıyla engellendiği, Anıt Park’ın ise tamamen kapatılması nedeniyle mitingin gerçekleşme imkanının olmadığı belirtildi.
Yapılan yazılı açıklamada, hem eylem yasağı hem de Ankara’ya 300 metre kala şehre girişi engellenen baro başkanları anımsatılarak, “Bu hukuksuzluk mesleğimize ve tüm meslektaşlarımıza yönelmiştir. Suç duyurusuna imza vermek isteyen meslektaşlarımızı saat 15:00’te Ankara Sıhhıye Adliyesi’ne bekliyoruz” denildi.
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