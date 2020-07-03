Avukatlara polis müdahalesinde 'Themis Heykeli'nin başı koptu

03 Temmuz 2020 Cuma, 16:45

Ankara Adliyesi önünde polisin baro başkanları ve avukatlara müdahalesi sırasında Avukat Sercan Aran’ın elindeki adaleti temsil eden Themis heykelini kafası ve terazisi koptu. Aran’ın heykelin son halini kaldırıp gösterdiği fotoğraf karesi avukatlara yapılan polis müdahalesini özetledi.

THEMİS HEYKELİ NEDİR?

Themis, Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia'nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçasıdır. İlahi adaletin tecessümüdür. Zeus'un Metis'ten sonraki ikinci karısıdır. Babaları Zeus olan, Horae ve Moirae'nin annesidir.

“Kılıç” adaletin verdiği cezaların caydırıcılığını ve gücünü, “Terazi” adaleti ve bunun dengeli bir şekilde dağıtılmasını simgeler. “Kadın” ve “Bakire” olması bağımsızlığı ifade eder. Ayrıca kadının gözü bağlıdır. bu da tarafsızlığını simgeler. Hukukun evrensel ilkelerini simgesel olarak taşıdığı için Themis heykeli adaleti ifade etmektedir.