Ankara Büyükşehir Belediyesi, açık havada sinema günlerini başlatıyor
Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi, farklı ilçelerde vatandaşları "Açık Hava Sineması" ile buluşturacak.
Pandemi süreci nedeniyle 2020 yılında yapılamayan açık hava film gösterimi bir yıl aradan sonra kaldığı yerden devam edecek.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sinema etkinliği ilk olarak Kurban Bayramı ile başlayacak.
Yaz boyunca her hafta cuma ve cumartesi günleri 14 ilçede saat 20.30'dan itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi TIR'ı üzerindeki dev ekranlardan gösterime sunulacak Türk filmlerinin en seçkin örnekleri açık havada izlenebilecek.
Kentin dört bir yanında sürdürdüğü sosyal ve kültürel etkinliklerle ve konserlerle vatandaşların keyifli ve renkli bir yaz geçirmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, patlamış mısır ile su ikramında da bulunacağı sinemaseverlere sıcak yaz akşamlarında dev ekranda sinema izleme keyfi yaşatacak.
Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Başkentlilere açık hava sinema günlerinin başlayacağını Türk sinemasının unutulmaz şu sözleriyle duyurdu:
"Şakir'e çay, Ankaralılara patlamış mısır ikramımız var.
Gezici sinema haline getirdiğimiz dev tırımız, sizlere nostaljik film keyfi yaşatacak. Bayramda faaliyete geçecek açık hava sinema aracımız, her hafta farklı bir ilçemizde olacak."
Şakir’e çay, Ankaralılara patlamış mısır ikramımız var. ??— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) July 19, 2021
Gezici sinema haline getirdiğimiz dev tırımız, sizlere nostaljik film keyfi yaşatacak.
Bayramda faaliyete geçecek açık hava sinema aracımız, her hafta farklı bir ilçemizde olacak. pic.twitter.com/7PdZenxUP3
Açık havada sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek film gösterimlerinde Başkentlilere ücretsiz maske de dağıtılacak.
Açık hava sineması etkinlik takvimi şöyle:
20.07.2021 Salı-Polatlı-Cumhuriyet Meydanı
21.07.2021 Çarşamba-Beypazarı-Ankara Parkı
22.07.2021 Perşembe-Elmadağ- Cumhuriyet Meydanı
23.07.2021 Cuma-Gölbaşı-Atatürk Sahil Parkı yanı
24.07.2021 Cumartesi-Çubuk-Atatürk Parkı içi
30.07.2021 Cuma-Çamlıdere-Göl Park Tesisi yanı
31.07.2021 Cumartesi-Kahramankazan-Salı Pazarı yanı
6.08.2021 Cuma-Akyurt-Serin Caddesi Festival Alanı
7.08.2021 Cumartesi-Kızılcahamam-Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
13.08.2021 Cuma-Haymana-Cimcime Sultan Kaplıca Oteli önü
14.08.2021 Cumartesi-Bala-Otobüs Terminali
20.08.2021 Cuma-Kalecik-Meşran Sosyal Tesisleri önü
21.08.2021 Cumartesi-Nallıhan-Kent Meydanı Orhan Eren Caddesi
27.08.2021 Cuma-Şereflikoçhisar-Abdulbaki Ünlü İmamhatip Ortaokulu
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