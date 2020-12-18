Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ümmiye Koçak'ın çağrısına yanıt verdi: 'Filminizi yayınlamayı çok isteriz'

18 Aralık 2020 Cuma, 15:36

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu ve oyun yazar Ümmiye Koçak'ın "Yün Bebek" adlı filmlerinin dijitalde izleyiciyle buluşması için yaptığı çağrıya yanıt verdi.

Yavaş, "Bir Netflix Türkiye değiliz ancak Anadolu kadınının sesine Anadolu’nun kalbinden ses katmak için filminizi ABB TV ve Başkent Mobil’de yayınlamayı çok isteriz" dedi.

ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

2001 yılında Mersine bağlı Arslanköy'de kurulan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu ve oyun yazarı Ümmiye Koçak, sosyal medya hesabından çağrıda bulunmuştu.

Senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği ödüllü "Yün Bebek" filminin, dijital ortamda izleyiciyle buluşmasını istediklerini belirten Koçak'a, ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan yanıt geldi.

Sosyal medyada Koçak’ın gönderisini alıntılayan Yavaş, şunları yazdı:

"Ümmiye Hanım, uygarlığa sadece kentsel yatırımlarla değil, sanatsal ve geleneksel değerlerimizi koruyarak ulaşabiliriz.

Bir Netflix Türkiye değiliz ancak Anadolu kadınının sesine Anadolu’nun kalbinden ses katmak için filminizi ABB TV ve Başkent Mobil’de yayınlamayı çok isteriz."

Ümmiye Hanım,



Uygarlığa sadece kentsel yatırımlarla değil, sanatsal ve geleneksel değerlerimizi koruyarak ulaşabiliriz.



Bir @netflixturkiye değiliz??Ancak Anadolu kadınının sesine Anadolu’nun kalbinden ses katmak için filminizi ABB TV ve Başkent Mobil'de yayınlamayı çok isteriz https://t.co/WhEjsJZyNh — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 18, 2020

TOROS DAĞLARININ ETEKLERİNDE ÇEKİLDİ

Canımın içleri ödüllü filmimiz olan ve kadında kadına şiddeti konu alan “Yün Bebek“ sinema filmimiz Toros Dağları'nın eteklerindeki zorlu doğa koşularına rağmen çekildiği doğrudur. pic.twitter.com/FyPYAqa373 — Ümmiye koçak (@ummiyekocak) December 18, 2020

Ümmiye Koçak, "Yün Bebek" filminin çekim sürecini anlattığı bir de video paylaştı.

Filmin zor koşullarda çekildiğine değinen Koçak "Canımın içleri ödüllü filmimiz olan ve kadında kadına şiddeti konu alan 'Yün Bebek' sinema filmimiz Toros Dağları'nın eteklerindeki zorlu doğa koşularına rağmen çekildiği doğrudur" dedi.