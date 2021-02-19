Ankara Büyükşehir Belediyesi müzisyenlere detek programı başlatıyor: 'Biz daima dayanışma ile iyileştik'

19 Şubat 2021 Cuma, 13:13

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da ikamet eden, koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir işsiz kalan ve mali olarak sıkıntı yaşayan müzisyen ve müzik gruplarına destek olmak için bir program başlattı.

Pandemi sürecinde ANTİYAP (Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği) üyesi tiyatrolar ile diğer tiyatroların 39 oyununu satın alarak ABB TV’den yayımlayan ABB, mali sıkıntı yaşayan müzisyen ve müzik gruplarının başvurmaları halinde performanslarının profesyonel video çekimlerini gerçekleştirerek bu performansları karşılığında ödeme yapacak.

'SANATIN NABZI HEP BAŞKENT'TE ATSIN'

ABB'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Sanatın nabzı hep Başkent'te atsın, hiçbir zorlu koşul sanatçılarımıza mani olmasın istiyoruz. Kentimizdeki müzisyenlerin performanslarının video çekimlerini gerçekleştirecek ve destek programı başlatacağız" denildi.

Sanatın nabzı hep Başkent'te atsın, hiçbir zorlu koşul sanatçılarımıza mani olmasın istiyoruz.



Kentimizdeki müzisyenlerin performanslarının video çekimlerini gerçekleştirecek ve destek programı başlatacağız.



Başvuru İçin: https://t.co/mpc2pjLp9k

Son Başvuru: 05.03.2021 pic.twitter.com/YSeQJrKDyx — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) February 18, 2021

'BİZ DAİMA DAYANIŞMA İLE İYİLEŞTİK'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, sosyal medya hesapları üzerinden müzisyenlere seslenerek hem nakdi hem de tanıtım desteği vereceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Pandemide gelir kaybı yaşayan müzisyenlerimiz için destek programı başlatıyoruz. Biz daima dayanışma ile iyileştik, #6MilyonTekYürek olmaya devam edeceğiz."

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”



Pandemide gelir kaybı yaşayan müzisyenlerimiz için destek programı başlatıyoruz.



Biz daima dayanışma ile iyileştik, #6MilyonTekYürek olmaya devam edeceğiz. https://t.co/ZuIMCFmGlK — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 19, 2021

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli ve Kent Orkestrası müzisyenlerinin yer alacağı komisyon tarafından değerlendirilecek başvurular, 5 Mart 2021 tarihine kadar internet üzerinden yapılabilecek.

Destek programına kayıt olmak için buraya tıklanabilir.