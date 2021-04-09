Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 19'u muvazzaf 53 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli 33 ilde 19'u muvazzaf 53 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli 9 ilde de FETÖ'nün hakim/savcı çalışma evlerine yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 19'u muvazzaf 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamamaya göre, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda 19'u muvazzaf, 32'si görevden uzaklaştırılmış ve 2'si emekli asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheli yakalandı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
HAKİM VE SAVCI ÇALIŞMA EVLERİNE OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'hakim-savcı çalışma evlerine' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Gaziantep, Denizli, Samsun, Ordu, Burdur, İzmir, Kırıkkale, Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda çoğunluğu avukat olduğu öğrenilen 10 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
ÇANAKKALE'DE ADLİYE YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMA
Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde olan, zabıt katibi, yazı işleri müdürü ve infaz koruma memurlarının da arasında olduğu 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçlerince, farklı adliye ve ceza infaz kurumlarında görevli olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Zanlılardan bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.
Video Haberler
- Düğünde kan aktı!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'gemicik' göndermesi
- AKP'li yurttaş: Bundan sonra CHP'liyiz
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- Prof. Sözbilir'den 7.2'lik deprem uyarısı
- Tunç Soyer paylaştı: İzmir'in 400.001'inci yolcusu
- Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
- Küçük çocuğun tuvalette dehşet dolu anları
En Çok Okunan Haberler
- Coşkun Sabah'ın yeni işi belli oldu
- 'Ailem varlık içinde yokluk yaşattı'
- Ayasofya İmamı görevden 'ayrıldı'
- Emekli amiraller için yeni gelişme
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı
- İtalya Başkakanı, Erdoğan için diktatör dedi
- Papa’dan IMF ve Dünya Bankası’na mektup
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- 6 büyük kentin tabip odası başkanından açıklama