Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığI'ndan Aleyna Çakır açıklaması

06 Haziran 2020 Cumartesi, 22:25

'Aleyna Çakır' ismini kullanan Sema Esen, geçen çarşamba günü Keçiören Yükseltepe Mahallesi'ndeki evinde, erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından bornoz kuşağı ile tavana asılı halde bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Sema Esen'in, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ümit Can Uygun tarafından bayılana kadar darp edilip, yerde hareketsiz yatarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.Demirören Haber Ajansı (DHA) söz konusu görüntülerin 1.5 ay önce çekildiğini, genç kadının Uygun hakkında tedbir kararı aldırdığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ''Bazı sosyal medya hesaplarında Aleyna Çakır müstear ismini kullanan müteveffa S.E. hakkında yapılan paylaşımlarda iddia edildiği üzere, müteveffanın erkek arkadaşı olan şahsın müteveffayı darp edip buna ilişkin görüntüleri müteveffanın sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladığı şeklindeki olayın, müteveffanın ölüm olayıyla bir ilgisi bulunmamaktadır'' ifadeleri kullanıldı.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASININ TAMAMI ŞÖYLE:

''Bazı sosyal medya hesaplarında Aleyna Çakır müstear ismini kullanan müteveffa S.E. hakkında yapılan paylaşımlarda iddia edildiği üzere, müteveffanın erkek arkadaşı olan şahsın müteveffayı darp edip buna ilişkin görüntüleri müteveffanın sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladığı şeklindeki olayın, müteveffanın ölüm olayıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki olayın, ölüm vakasından önce 17 Nisan 2020 tarihinde vuku bulduğu ve konu hakkında kolluk tarafından önleyici tedbir kararı alındığı anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da bu eylem hakkında soruşturma yapılmış, şikayetçi S.E.’nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen şüpheli hakkında İddianame düzenlenmek suretiyle kamu davası açılmıştır. Müteveffanın ölümü hakkındaki soruşturma ise devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet eylemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca özenle soruşturulmakta olup, soruşturmanın gizliliğine de dikkat edilerek toplanan tüm deliller incelenmektedir.''