Ankara DT’de koronavirüs alarmı: 2 personelin testi pozitif çıktı

23 Haziran 2020 Salı, 17:03

Ankara DT yapımı "Altın Kız" adlı çocuk oyununda görevli, biri teknik ekip, biri oyuncu olmak üzere iki kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Personelin sağlık durumunun iyi olduğu, ancak 15 gündür prova yapan teknik ekip ve oyuncuların "tedirgin olduğu" kaydedildi. "Oyunun provalarının ise devam edeceği bilgisinin verildiği" ifade edildi.

DT, koronavirüs salgını nedeniyle perdelerini kapatmış, oyun provalarını da ertelemişti.

Ancak yaz sezonunda yeni projeleri yaşama geçiren DT, bu çerçevede "Kamyon Tiyatrosu" projesini başlatmıştı. Proje için 10 metreye 10 metre ölçülerinde sahne olabilen kamyonlar hazırlanmış ve oyun provalarına da başlanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, 15 günden uzun süredir "Kamyon Tiyatrosu" projesi olan Ankara DT’nin yapımı "Altın Kız" adlı oyunda görevli iki personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Oyunun provalarının Ankara’da çok sayıda personelin görev yaptığı, atölyelerin ve Sanat Teknik Müdürlüğü’nün de bulunduğu İrfan Şahinbaş Atölyesi’nde gerçekleştirilmesi, çalışanları da "alarma" geçirdi. Covid-19 testi pozitif çıkan personelin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, oyunu provalarının ise "devam edeceği yönünde bilgilendirme yapıldığı" kaydedildi.

Oyunun, temmuz ayı içinde Ankara’nın çeşitli yerlerinde "Kamyon Tiyatro" olarak sahneleceği ifade edildi.