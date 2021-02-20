Ankara Eczacılar Odası Başkanı Ercanlı: Zam gelecek diye ilaç kalmıyor

20 Şubat 2021 Cumartesi, 06:00

Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı, ilaçlarda yüzde 20’lik zammın uygulamaya geçeceğini belirterek zamların her yıl şubatta yapılmasını eleştirdi. Ercanlı, “Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. İlaca zam gelecek diye bir sürü ilaç piyasada bulunamıyor. Hasta da ilaca ulaşamıyor. Bundan kaynaklı bir sürü sağlık problemi oluyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, zamlı fiyatların bugünden itibaren uygulanacağını açıkladı. Ercanlı, “Yüzde 20’lik bir zam uygulamaya geçecek” bilgisini paylaştı. Zamların yıl içine bölünerek yapılması gerektiğini söyleyen Ercanlı, “Bu zam dönemlerinde ithal ilaç sıkıntısı yaşıyoruz. Firmalar zam var diye ilaç ithal etmiyor. Bu ilaca ulaşımda eksiklik yaratıyor. İlaca gelen her zam özellikle emekli ve çalışanların katkı paylarını artırıyor” ifadelerini kullandı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdem ise “İlaç fiyatları yılda bir belirlenir. Her yıl Avro kuruna bakılır. Buna göre firmalarla Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri görüşür. Bunun sonucunda bir orta yer bulunur. Önceki sene yüzde 12 zam gelmişti. Şimdi bütün ilaçlara yüzde 20 zam yapılacak” bilgisini paylaştı.

‘ENJEKTÖR SORUNU YAŞIYORUZ’

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, aşı enjektörlerinde bir sorun yaşadıklarını belirterek “Enjektörü çekerken aşı dolmuyor, ya ucu kapalı ya piston sert oluyor. Sorunu bakanlığımıza ilettik. İlgileneceklerini belirttiler” dedi. Aile sağlığı merkezlerinde kalabalıklarla birlikte yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili de konuşan Sezen, “Mesela hafta sonu kar çok yağdığında, ‘Kar çok yağdı, işe gitmeyeyim’ talebiyle gelen olabiliyor. Genelde tartışmalar ve şiddet olaylarının nedeni bu karşılanamaz talepler oluyor” ifadelerini kullandı.