Ankara Emniyet Müdürlüğü mahrem operasyonların sayısını açıkladı
Yeni yıldan itibaren gerçekleştirilen FETÖ mahrem operasyonlarında bin 565 kişi gözaltına alındı.
Ankara’da terör örgütü FETÖ/PDY’nin çeşitli yapılanmalarına yönelik 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 46 operasyonda bin 565 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı operasyonel birimlerin terör örgütü FETÖ/PDY’nin çeşitli yapılanmalarına yönelik 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında düzenlediği 46 operasyonda bin 565 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 565 şahıstan 380’i etkin pişmanlıktan yararlanmıştır. Şüphelilerce teşhis/beyan edilen 6 bin 31 şahıstan bin 510’ununun daha önce adli işlem görmediği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu operasyonların ve gözaltına alınanların sayısı ise şu şekilde:
- Emniyet mahrem yapılanması: 8 operasyon, 280 gözaltı
- Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması: 6 operasyon, 115 gözaltı
- Jandarma mahrem yapılanması: 4 operasyon, 152 gözaltı
- Hava Kuvvetleri mahrem Yapılanması: 2 operasyon, 23 gözaltı
- Deniz Kuvvetleri - Sahil Güvenlik mahrem yapılanması: 1 operasyon, 35 gözaltı
- Mülkiye yapılanması: 1 operasyon, 29 gözaltı
- Adliye mahrem yapılanması: 3 operasyon, 56 gözaltı
- Savunma Sanayii Başkanlığı: 1 operasyon, 19 gözaltı
- MEB öğretmen yapılanması: 1 operasyon, 9 gözaltı
- Güncel faaliyet yapılanması: 2 operasyon, 18 gözaltı
- Diğer yapılanmalar: 17 operasyon, 858 gözaltı
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