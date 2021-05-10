Lütfi Elvan, FETÖ’nün para trafiği için ‘Yetkili makamlara iletiliyor’ dedi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun geçen yıl FETÖ’nün para trafiği içinde tespit edilen finansal işlem sayısı ile askıya alınan para miktarı hakkındaki sorularına “sırrın ifşası” gerekçesiyle yanıt vermedi.
MHP’li Tamer Osmanağaoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Osmanağaoğlu, önergede 15 Temmuz’da gerçekleştirdikleri hain darbe girişimiyle eli kanlı terör örgütü olduğunu bir kez daha gösteren FETÖ’nün yurtiçinde ve dışında faaliyetlerine devam ettiğinin kamuoyuna yansıyan haberlerden ve İçişleri Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalardan net şekilde anlaşıldığını bildirdi.
Özellikle terör örgütünün mali ayağına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ile birlikte örgütün mali akışı sağlayabilmek için farklı yol ve yöntemler kullandığının bilinen bir gerçek olduğunu kaydeden Osmanağaoğlu, şunları kaydetti: “15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından, o döneme kadar Türkiye’den yurtdışını olan para akışı belirli bir dönem yurtdışından yurtiçine dönmüş, yurtiçindeki örgüt üyelerinin ihtiyaç ve motivasyonunun sağlanması için mali destek sunulmuştur. Geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan görüntülerde ABD’de reklam panolarına verilen reklamlara Türkiye ve Cumhurbaşkanımız aleyhine görseller yansıtılmış, kara propagandanın bir diğer örneği sergilenmiştir. Bu görsellerde reklam maliyetlerinin Türkiye’deki örgüt üyelerinden temin edildiği ifade edilmiştir. Şimdiye kadar çok değerli çalışmalara imza atan MASAK’ın bundan sonra da hassasiyetle FETÖ’nün mali ayağına ilişkin çalışmalarını devam ettireceğine inancımız tamdır.”
Osmanağaoğlu, önergesinde, Elvan’a şu soruları yöneltti: “2020 yılında, FETÖ para trafiği içinde tespit edilen finansal işlem sayısı kaçtır? FETÖ para trafiği içinde gerçekleştirilen ve tespit edilen finansal işlemler kapsamında askıya alınan para miktarı ne kadardır?”
‘YETKİLİLERE İLETİLİYOR’
Bakan Elvan ise MHP’li Osmanağaoğlu’nun sorularına, “Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 231. maddesinde belirtilen görev ve yetkiler kapsamında gerekli çalışmalar yürütülerek çalışmaların sonuçları yetkili makamlara iletilmekte olup yürütülen çalışmaların mahiyet ve detayına dair bilgilerin açıklanması 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 22. maddesi uyarınca ‘sırrın ifşaı’ kapsamında yer almaktadır” yanıtını verdi.
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den çok konuşulacak yeni açıklama
- Süren doldu, daha fazla öttürmezler
- Ankara'da skandal görüntü!
- Soylu: Bir fedakarlık daha bekliyoruz
- Erdoğan'ı üzecek 3 isim belli oldu!
- Transkript belgelerinde yeni dönem
- İçişleri Bakanlığı’ndan 'Sedat Peker' açıklaması
- Artık Kuran, namaz yetmez
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Soylu'nun 'Peker' açıklamasına Atay'dan tepki