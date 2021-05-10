Lütfi Elvan, FETÖ’nün para trafiği için ‘Yetkili makamlara iletiliyor’ dedi

10 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

MHP’li Tamer Osmanağaoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Osmanağaoğlu, önergede 15 Temmuz’da gerçekleştirdikleri hain darbe girişimiyle eli kanlı terör örgütü olduğunu bir kez daha gösteren FETÖ’nün yurtiçinde ve dışında faaliyetlerine devam ettiğinin kamuoyuna yansıyan haberlerden ve İçişleri Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalardan net şekilde anlaşıldığını bildirdi.

Özellikle terör örgütünün mali ayağına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ile birlikte örgütün mali akışı sağlayabilmek için farklı yol ve yöntemler kullandığının bilinen bir gerçek olduğunu kaydeden Osmanağaoğlu, şunları kaydetti: “15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından, o döneme kadar Türkiye’den yurtdışını olan para akışı belirli bir dönem yurtdışından yurtiçine dönmüş, yurtiçindeki örgüt üyelerinin ihtiyaç ve motivasyonunun sağlanması için mali destek sunulmuştur. Geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan görüntülerde ABD’de reklam panolarına verilen reklamlara Türkiye ve Cumhurbaşkanımız aleyhine görseller yansıtılmış, kara propagandanın bir diğer örneği sergilenmiştir. Bu görsellerde reklam maliyetlerinin Türkiye’deki örgüt üyelerinden temin edildiği ifade edilmiştir. Şimdiye kadar çok değerli çalışmalara imza atan MASAK’ın bundan sonra da hassasiyetle FETÖ’nün mali ayağına ilişkin çalışmalarını devam ettireceğine inancımız tamdır.”

Osmanağaoğlu, önergesinde, Elvan’a şu soruları yöneltti: “2020 yılında, FETÖ para trafiği içinde tespit edilen finansal işlem sayısı kaçtır? FETÖ para trafiği içinde gerçekleştirilen ve tespit edilen finansal işlemler kapsamında askıya alınan para miktarı ne kadardır?”

‘YETKİLİLERE İLETİLİYOR’

Bakan Elvan ise MHP’li Osmanağaoğlu’nun sorularına, “Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 231. maddesinde belirtilen görev ve yetkiler kapsamında gerekli çalışmalar yürütülerek çalışmaların sonuçları yetkili makamlara iletilmekte olup yürütülen çalışmaların mahiyet ve detayına dair bilgilerin açıklanması 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 22. maddesi uyarınca ‘sırrın ifşaı’ kapsamında yer almaktadır” yanıtını verdi.