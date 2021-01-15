Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yönelik saldırılar hakkında açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor" denildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2021 Cuma, 19:03
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yönelik saldırılar hakkında açıklama
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KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca yapılan saldırıların hedefi oldu. Saldırıların ardından Ankara Eminyet Müdürlüğü'nden, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor" denildi.

Açıklama şöyle:


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