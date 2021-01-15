Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya destek paylaşımı!

15 Ocak 2021 Cuma, 17:06

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya sosyal medyada MHP'nin parti çalışmalarına dair bilgi, mesaj ve fotoğraflar paylaşılan bir sosyal medya hesabından destek geldi.

MHP Derince İlçe Teşkılatı'nın güncel faaliyetlerinin paylaşıldığı Twitter hesabında, Özdağ'a yönelik saldırı için "Yapanların ellerine sağlık" denildi.

Özdağ'ın hastaneden fotoğrafının paylaşıldığı mesajda, "Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Geleceği olmayan bir partinin genel başkan yardımcısı, yaptığı klavye kahramalığı sonucu bu hale gelmiştir yapanların ellerine sağlık" ifadeleri kullanıldı.

Hesaptan yakın zamanda yapılmış paylaşımlara bakıldığında MHP Genel Başkanı ve parti yönetiminin mesajlarının yanı sıra Derince İlçe Teşkılatı'nın siyasi faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar görülüyor.





Sözkonusu hesabın MHP Derince İlçe Teşkılatı'nın resmi hesabı olup olmadığı net değil. Ancak ilçe başkanı Salih Omurca'nın da bu hesabın iletilerini paylaşması, bu yöndeki kanaati güçlendiriyor.