Ankara Film Festivali'nde 15 kısa film yarışacak

28 Temmuz 2020 Salı, 15:17

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alan filmler de belli oldu. 3-11 Eylül tarihleri arasında 31. kez yapılacak festivalde yarışacak 15 kısa film, Ankara’da ilk kez ve sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

"Evde Yok" (y: Murat Emir Eren)

258 KISA FİLMDEN 15’İ YARIŞMADA

258 filmin başvuru yaptığı ve festivalin Onursal Başkanı Oğuz Onaran, akademisyen Gizem Akgülgil Mutlu ve sinema yazarı Hasan Nadir Derin’in ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu 15 film seçildi. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl yer alacak filmler şöyle:

“Akvaryum” / Anıl Kaya, Özgür Önurme



“Barê Giran" (Ağır Yük) / Yılmaz Özdil

“Çamaşırsuyu” / Büşra Bülbül

“Dönüş” / Selman Deniz

“Evde Yok” / Murat Emir Eren

“Huşbe! (Sus!)” / Nursel Doğan

“İklim Değişimi” / Yasemin Demirci

“İyi Yemek Öldürür” / Umut Evirgen

“Meryem Ana” / Mustafa Gürbüz

“Münhasır” / Yeşim Tonbaz Güler

“Servis” / Ramazan Kılıç

“Topanga" / Ayçıl Yeltan

“Tor” / Ragıp Türk

“Veger (Dönüş)” / Selman Deniz

“Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye” / Yavuz Akyıldız

“Yasemin Adında Bir Salon Bitkisi” / Erinç Durlanık

Akademisyen Andreas Treske, yapımcı Bulut Reyhanoğlu ve oyuncu Şenay Gürler’den oluşan Ulusal Kısa Film Yarışması Jürisi, bir filme 10 bin TL değerinde En İyi Kısa Film Ödülü’nü verecek.



Huşbe! (Sus!) - y: Nursel Doğan

%50 KAPASİTE GÖZETİLECEK

Haziran ayında düzenlenmesi planlanan ve küresel salgın nedeniyle ertelenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali, 3-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda yapılacak. İzleyicilerin kendilerini güvende hissedecekleri koşullarda ve Covid-19 tedbirlerinin alınacağı salonlarda yapılacak gösterimler, %50 kapasitede izleyici gözetilerek gerçekleşecek.

31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin kazananları 11 Eylül’de festivalin Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.





