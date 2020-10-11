Ankara Karabağ için temkinli

11 Ekim 2020 Pazar, 06:00

Dağlık Karabağ cephe hattında Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında 27 Eylül’de başlayan çatışmalarla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmenin ardından açıklanan ateşkes kararına Ankara’dan temkinli yaklaşım geldi.

‘ATEŞKES, KALICI ÇÖZÜM YERİNE GEÇMEZ’

Dışişleri Bakanlığı, “Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkânları ve özgüveniyle geri alabileceğini göstermiştir. Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri gelmiştir. Azerbaycan da son kez Ermenistan’a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir” açıklaması yaptı. İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edilen ateşkesin “kalıcı çözümün yerine geçmeyeceği” belirtildi. “Türkiye başından beri ancak Azerbaycan’ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise ateşkese atıfta bulunulmadı. “Azerbaycan ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

Ankara’dan gelen açıklamalarda ateşkese yönelik bir memnuniyet ifadesine de yer verilmedi. Uluslararası kamuoyundan ateşkes çağrıları yükselirken Ankara’dan “Ermenistan, işgal ettiği topraklardan çekilmedikçe ateşkesin anlamı olmaz” açıklaması gelmişti. Karabağ ateşkesi üzerindeki fikir ayrılığı Çavuşoğlu ve Lavrov arasında 1 Ekim’de yapılan telefon görüşmesinde de ortaya çıkmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın görüşmeye ilişkin açıklamasındaki “Her iki bakan da devam eden askeri çatışmalardan ciddi kaygı duyduklarını ve derhal ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı” ifadelerine Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yalanlama gelmişti. Çavuşoğlu’nun Lavrov’a “Ermenistan’ın Karabağ işgali sona ermeden ateşkesin anlamının olmayacağını” söylediği belirtilmişti.