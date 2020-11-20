Ankara-Sivas YHT hattı yılan hikayesine döndü

20 Kasım 2020 Cuma, 16:28

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde 12 yıldır yapımı devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesini gündeme getirdi.

Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada Ankara-Sivas YHT projesinin yılan hikayesine döndüğünü, 2008 yılında temeli atılan hattın halen bitirilmediğini belirten Karasu, ‘’Cumhuriyetin ilk demir yolu projesi olan Ankara -Sivas Demir Yolu Projesi o dönemin teknolojisiyle beş yılda bitirilmişti. YHT’nin 12. yılının sonundayız, hâlâ hizmete açabilmiş değiliz’’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sivas mitinginde verdiği sözü hatırlatan Karasu, ‘’Erdoğan 31 Mart Yerel seçimlerinden önce geldiği Sivas’ta hızlı tren hattının 2019 Ramazan Bayramı’nda açılacağını ifade etti. Şimdi 2020 bitmek üzere ve bir buçuk aylık bir süre kaldı. Bu yıl da açılmayacağa benziyor’’ dedi.

MALİYETİ BELİRSİZ

Hattın maliyetinin de belirsizliğini koruduğunu söyleyen Karasu, proje için 3 farklı maliyet konuşulduğunu fakat hangisinin gerçek olduğunu bilmediklerini söylerken, ‘’Bu hattın ne kadara mal olduğu konusunda bakanlığın bütçe programınıza baktım, orada fiyatlandırma yok. Devlet Demiryollarının yayınladığı sosyal medya tanıtım videosunda projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğunu ifade etmiştiniz. AKP milletvekillerinden bu konuda farklı açıklamalar geliyor. Bir milletvekili şubat ayında 13 milyar TL’ye mal olacağını ifade etmişti, Ağustos ayında bu rakam 16 milyara çıkmış durumda. Bu projenin gerçek maliyeti nedir, bunu merak ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

8 KEZ GÖÇTÜ: BAKANLIK ÖNLEM ALMALI

Son olarak demir yolu hattı inşaatında yaşanan göçüklere değinen Karasu, Esmebaşı Tüneli’nde toplamda 8 göçük meydana geldiğini söyledi. Esmebaşı Tüneli’nde son göçüğün 3 Mart’ta yaşandığını kaydeden Karasu, söz konusu göçüğün kaldırılması için ihale açıldığını ve 76 milyon lira ödendiğini belirterek, ‘’Göçük maliyetleri de milletin sırtına binmiş durumda. Bu göçükle ilgili yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu hızlı tren projesiyle ilgili zemin etüdünde ciddi sıkıntılar var, ciddi zemin etütleri yapılmamış durumda. Yoksa bir tünelin açılması için 8 sefer göçük meydana gelmez. Bununla ilgili de bakanlığı önlem almaya davet ediyorum’’ dedi.